Pendik'te driftçi maganda kamerada

Akşam saatlerinde işlek bir cadde üzerinde aracıyla drift yapan sürücü, trafikte tehlike saçtı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, el freni çekerek drift yapmaya başladı.

Yoldan geçen diğer araçlara aldırmadan daireler çizen maganda, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

TERS YÖNE GİRDİ

Drift yaparken aynı zamanda yola ters yönden giren sürücüye, başka bir sürücü selektör yaparak tepki gösterdi. Sorumsuz sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.