Euro
9.9774
0.86%
Dolar
8.434
1.02%
Altın
488.01
1.32%
Borsa
1.45
-0.35%
Bitcoin
398.300
-6.91%
EXEN Coin
23.20
-10.35%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Pendik'te driftçi maganda kamerada

    Akşam saatlerinde işlek bir cadde üzerinde aracıyla drift yapan sürücü, trafikte tehlike saçtı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 13:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te driftçi maganda kamerada

    İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, el freni çekerek drift yapmaya başladı.

    Yoldan geçen diğer araçlara aldırmadan daireler çizen maganda, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

    TERS YÖNE GİRDİ

    Drift yaparken aynı zamanda yola ters yönden giren sürücüye, başka bir sürücü selektör yaparak tepki gösterdi. Sorumsuz sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

    Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik te driftçi maganda kamerada #1

    Pendik te driftçi maganda kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir