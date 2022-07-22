Düğün rezervasyonunu iptal etmek isteyen kadın ile salon sahipleri arasında çıkan tartışmada kadının nişanlısı, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'ndeki düğün salonuna gelen kadın, salon sahiplerinden düğün rezervasyonunun iptal edilmesini istedi.

Salon sahipleri ise rezervasyonun iptal edilmesi durumunda belli bir ücret ödenmesi gerektiğini söyledi.

Kadın durumu evleneceği kişiye anlattı. Salona gelen kişi ile salon sahipleri arasında tartışma çıktı.

Salona silahla ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine çift salonun dışına çıktı. Daha sonra kadının nişanlısı, tabancayla salona ateş açtı.

Kurşunlar araçlara isabet etti

Olayda ölen kişi olmazken kurşunların isabet ettiği düğün salonunda ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Pendik'te düğün salonunu kurşun yağmuruna tuttu VİDEO



Soruşturma devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıda bulunan çifti yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatarak incelemede bulundu.

İncelemelerde, yerde çok sayıda kovan olduğu görüldü. Saldırıda bulunan kişinin salona ateş açtığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





































