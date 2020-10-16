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    Pendik'te elleri arkadan bağlanan otizmli gençle ilgili soruşturma başlatıldı

    Rehabilitasyonun merkezinde bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da hareket geçti.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 14:48
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    Pendik'te elleri arkadan bağlanan otizmli gençle ilgili soruşturma başlatıldı

    İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

    Yetkililer, bu olayın, hangi gerekçeyle gerçekleşmiş olursa olsun kabul edilemez olduğunu, 3 gün önce müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    OTİZMLİ GENCİN BİLGİSİ DE ALINACAK

    Müfettişlerin yürüttüğü soruşturmada Kurum ve bahçesindeki güvenlik kameraları incelenerek, yöneticisi ve personelin beyanları alınacak, otizmli gencin bir uzman eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurularak tüm aşamaları incelenecek.

    Pendik te elleri arkadan bağlanan otizmli gençle ilgili soruşturma başlatıldı #1

    KONTROL EDEMEYİNCE KOLLARINI BAĞLADI

    İlk tespitlere ağustos ayında kaydedilen rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağlaması sonucu ortaya çıktı.

    Yetkililer, otizmli çocuklarla ilgili bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen önemli merkezlerden biri olan bu kurumda yaşanan olayın en kısa sürede açığa kavuşturulacağını bildirdi.

    Sorumlularının en kısa sürede ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımın uygulanması için müfettişlerin titizlikle çalıştığı vurgulandı.

    Pendik te elleri arkadan bağlanan otizmli gençle ilgili soruşturma başlatıldı #2

    BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Öte yandan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

    Bakanlığın idari soruşturması sürerken, savcılık da olayın sorumluları hakkında adli soruşturma yürütecek.

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