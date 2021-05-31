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    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü

    Eşini bir süredir taciz ettiği kişiye tuzak kuran adam, şahsı eşinin telefonundan arattırıp eve çağırdı. Burada sopa ile dövdükten sonra, şahsa kadın kıyafetleri giydirerek sokakta gezdirdi.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:34
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    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü

    İstanbul’un Pendik ilçesinde ikamet eden Tuğba O. isimli kadın, evinin çevresinde Metin T. tarafından rahatsız edildi.

    Durumu öğrenen eşi Ercan O., yaptığı planın ardından Metin T. isimli şahsı eşine arattı.

    KARAKOLA GÖTÜRDÜ

    Şahsı kendi evlerine çağırarak randevu ayarlattı. Metin T. eve gelince, Ercan O. önce sopa ile dövdü ardından kadın kıyafetleri giydirdi.

    Daha sonra şahsı sokak ortasında döve döve karakola götürdü.

    Polis merkezinde Ercan O. ve Metin T. gözaltına alındı.

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Metin T. adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

    Şahsı sopa ile dövdüğü gerekçesi ile adliyeye sevk edilen Ercan O. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü #1

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü #2

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü #3

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü #4

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü #5

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü #6

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