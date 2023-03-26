Pendikte eski iş yerini yakmaya çalışan şahıs serbest bırakıldı Alkol nedeniyle çıkarıldığı iş yerine giden şahıs, dükkanı yakmaya çalıştı. Ekipler şahsı yakalarken, şüphelinin evinde arama yapıldı.

İHA

İstanbul Pendik'te panik anları yaşandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Şeyhli Mahallesi’nde bulunan eski iş yerine giderek yakmaya çalışan A.H.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Alkol nedeniyle işten çıkarıldı

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu içerisinde kolonya, pamuk ve peçete bulunan şişeyi yakarak fırlatan ve iş yerine zarar vermeye çalışan kişinin alkol sorunları nedeniyle işten çıkarılan A.H.K. olduğu tespit edildi.

Ele geçirilenler

Polis, şüphelinin Kavakpınar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. A.H.K. isimli şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli, “mala zarar verme” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.