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Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 Karayolu'nda aşırı süratli otomobil tıra çarptı. Aynı istikamette ilerleyen çekici ise hem otomobile hem de tıra çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.