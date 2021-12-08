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- Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- DHA
- 08.12.2021 - 03:53
- Güncelleme : 08.12.2021 - 09:16
Pendik'te saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde trafiğin durmasıyla tır sürücüsü yavaşladı.
Arkadan gelen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü duramayarak tıra arkadan çarptı.
Aynı istikamette seyir halindeki çekici ise hem otomobile hem de tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu.
TIR İLE ÇEKİCİ ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ
Çekici içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkışırken, otomobilde yolcu bölümündeki Cüneyt Çiftçi adlı trans birey tır ile çekici arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve çekici içerisindeki 2 yaralı bulundukları yerden çıkartılarak ambulans yardımıyla çevre hastanelere kaldırıldı.
Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO
YOL 3 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cansız bedeni incelenmek üzere morga götürüldü.
Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yaklaşık üç saat boyunca kapanan trafik kontrollü olarak açılırken çekicide bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.