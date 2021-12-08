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    Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    D-100 Karayolu'nda aşırı süratli otomobil tıra çarptı. Aynı istikamette ilerleyen çekici ise hem otomobile hem de tıra çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 03:53
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:16
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    Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Pendik'te saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde trafiğin durmasıyla tır sürücüsü yavaşladı.

    Arkadan gelen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü duramayarak tıra arkadan çarptı.

    Aynı istikamette seyir halindeki çekici ise hem otomobile hem de tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu.

    TIR İLE ÇEKİCİ ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ

    Çekici içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkışırken, otomobilde yolcu bölümündeki Cüneyt Çiftçi adlı trans birey tır ile çekici arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

    Pendik te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve çekici içerisindeki 2 yaralı bulundukları yerden çıkartılarak ambulans yardımıyla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO

    Pendik te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı #2

    YOL 3 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

    Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cansız bedeni incelenmek üzere morga götürüldü.

    Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yaklaşık üç saat boyunca kapanan trafik kontrollü olarak açılırken çekicide bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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