Bankaya 130 bin lira yatırmaya giden iş adamı, kimliği belirsiz kişiler tarafından gasbedildi. Hırsızların otomobille kaçışını gören iş adamı, otomobilin camında sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Pendik'te bulunan Ankara Caddesi'nde çalışanlarının maaşını yatırmak isteyen Aytekin Çiftçi bankaya gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bankanın dışarısında sıraya giren Çiftçi bankanın güvenlik görevlisine, yüklü miktarda para yatıracağını ve kendisini içeri almasını söyledi.

PARASINI ÇALANLARIN OTOMOBİLİNE ATLADI

Güvenlik görevlisinin içeri gittiği anda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Çiftçi gaspa uğradı. 130 bin lirası çalınan çiftçi bir süre hırsızların peşinden koştu. Hırsızların otomobile girdiğini gören Çiftçi, ani bir hamleyle kendisini otomobilin camından içeri attı.

Pendik'te gaspçıların çaldığı parasının peşinden otomobille sürüklendi VİDEO



SÜRÜKLENME ANI KAMERAYA YANSIDI

Otomobilin penceresinden bir süre sürüklenen Aytekin Çiftçi, parasını kurtaramayacağını anlayınca kendisini dışarı attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Aytekin Çiftçi'nin otomobilin penceresinde bir süre mücadele edip sürüklendiği görülüyor.

"ARABAYLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİM"

Aytekin Çiftçi, "Kasadan parayı alıp bankaya gittim. Bankanın önünde bir kişi vardı. Güvenlik görevlisine beni içeri almasını söyledim. Güvenlik görevlisi de beklememi söyledi. Tekrar gelip ne kadar para yatıracağımı sordu. Ben de 130 bin lira yatıracağımı söyledim. Güvenlik görevlisi içeri giderken arkamdan parayı çekip aldılar. Bu esnada aracın sağ arka kapısından içeri girerken gördüm ve arabaya müdahale ettim. Yaklaşık 100 metre kadar arabayla beraber koştum. Sonra arabanın içerisine girdim ve arabayla birlikte sürüklenmeye başladım. Parayı alamayacağımı anlayınca parayı bırakıp kendimi arabadan aşağı attım."

"HER VATANDAŞIN BAŞINA GELECEK BU İŞ"

Çiftçi, "Kolumda, diz kapağımda ve kalçamda izler var. Bu bankanın önünde daha önce ölümle sonuçlanan bir vaka oldu. Bunun için tedbir almadıkları sürece bu iş böyle devam edecek. Haftaya her vatandaşın başına gelecek bu iş." diye konuştu.









