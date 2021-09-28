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    Pendik'te gençler kazaya davetiye çıkardı

    Yoldan geçen araçları umursamayan bir grup genç, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmadı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 15:14
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    Pendik'te gençler kazaya davetiye çıkardı

    İstanbul Pendik'te E-5 karayolunda üst geçidi kullanmak yerine yola atlayarak yolun karşısına koşan gençler yürekleri ağza getirdi.

    Seyir halindeki sürücüler çarpmamak için ani fen yapmak zorunda kalırken, yola atlayan gençler umursamayıp hem kendi canlarını hem de sürücülerin canlarını hiçe saydı.

    ŞANS ESERİ KAZA YAŞANMADI

    Kazaya davetiye çıkarılan olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik'te gençler kazaya davetiye çıkardı VİDEO

    Pendik te gençler kazaya davetiye çıkardı #1

    YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

    Görüntülerde iki gencin, yoldan geçen araçlara aldırmadan yolun karşısına koşarak geçmeye çalıştığı, sürücülerin ise gençlere çarpmamak için ani fren yaptığı görülüyor.

    Pendik te gençler kazaya davetiye çıkardı #2

    Pendik te gençler kazaya davetiye çıkardı #3

    Pendik te gençler kazaya davetiye çıkardı #4

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