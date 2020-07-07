Emniyet şeridinden gittiği için ceza yiyen sürücü, kendisini çeken gazeteciye saldırdı.

Pendik'te trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet şeridinden giden bir şahsa ceza yazdı.

Emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle para cezası kesilen M.Ö. isimli şahıs, karşısında basın mensuplarını görünce çileden çıktı.

"BEN YEDİEMİN OTORPARKI'NIN SAHİBİYİM BENİ ÇEKEMEZSİN"

Kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Seni bozarım. Çakarım ağzına. Şerefsizlik yapma, adi şerefsiz. Kahpe. Seni döverim. Ama çok uzatıyor hala beni çekiyor. Neye istinaden çekiyorsun. Sen beni çekemezsin. Ben Yediemin'in otoparkın sahibiyim çekemezsin. Ben 500 milyar devlete vergi ödüyorum.” dedi.

Pendik'te ceza yiyen sürücü basına saldırdı - VİDEO



"SANA AĞABEY DİYORUM"

M.Ö. isimli şahıs, polisin ‘ellerini başının üstüne koy’ demesine de "yapma şunu, bak sana ağabey diyorum" ifadeleriyle direndi.

Öte yandan emniyet şeridini ihlal eden başka sürücülere de polis tarafından para cezası kesildi.



