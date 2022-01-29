Pendik’te hem kazayı görüntüledi hem spiker gibi anlattı

Pendik’te hem kazayı görüntüledi hem spiker gibi anlattı

Yol kenarına park edilen kamyon, geri kayarak yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp duvara çarparak devrildi. Bir vatandaş, kazayı hem görüntüledi hem spiker gibi anlattı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, dün saat 11.30 sıralarında, kasası tahta palet yüklü kamyonun sürücüsü, aracını hafif rampa yolun kenarına park edip oto elektrikçiye girdi.

Sürücü iş yerinde olduğu sırada kamyon bir anda geri kaymaya başladı. Kamyonunun kaydığını gören sürücü, peşinden koşsa da kamyona yetişemedi.

DUVARA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kamyon, yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp duvara çarparak devrildi. Yan yatan kamyon kasasında bulunan tahta paletler de yola saçıldı. Kamyonun devrilmesine tanık olan bir vatandaş ise devrilen kamyonu hem cep telefonu ile evinin balkonundan görüntüledi hem spikerlik yaparak olayı anlattı.

Kaldırımda bir yayanın yürümemesi ve kırmızı ışığın yanmasıyla yoldan araç geçmemesi, daha büyük bir kaza yaşanmasının önüne geçti.

EL FRENİNİ ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Devrilen kamyon saatler süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise aracının el frenini çekerek park ettiğini iddia etti.

Pendik’te hem kazayı görüntüledi hem spiker gibi anlattı VİDEO



“HAVALANDI, SAĞA YATTI”

Kazaya tanık olan çevre esnafından Serdar Açıkol, "Bir baktık yukarıdan aşağı doğru araba geliyor. Gürültü çıktı. Duvara çarptı, havalandı, sağa yattı." dedi.

Duran Top ise "Arkadaş kamyon geliyor dedi. Baktık araba geri geri geliyor. Kapısı açık şekilde geliyordu. Büyük bir gürültü ile duvara vurdu. Allah muhafaza iyi ki yol aşağı gitmedi büyük facia olacaktı. O anda ışıklar yanmış yolu kesmişti." dedi.