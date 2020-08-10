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    Pendik'te hırsız motosikleti yokuştan çıkaramayınca kaçtı

    Acemi hırsız, alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çaldı. Motosiklet ile yokuşu çıkamayan hırsız, paniğe kapılarak, motosikleti bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 09:38
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    Pendik'te hırsız motosikleti yokuştan çıkaramayınca kaçtı

    İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinin otoparkında hırsızlık meydana geldi.

    Motosikleti çalan hırsız, motosiklet ile beraber otoparktan uzaklaşmak isterken 300 metre yol gittikten sonra yokuşu çıkamadı.

    YOKUŞU ÇIKAMAYINCA MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

    Paniğe kapılan hırsızın o anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Motosikleti olduğu yerde bırakıp kaçan hırsız için Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Pendik'te hırsız motosikleti yokuştan çıkaramayınca kaçtı VİDEO


    BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Acemi hırsızın bulunması için çevredeki güvenlik kameraları izleniyor.

    Pendik te hırsız motosikleti yokuştan çıkaramayınca kaçtı #1

    Pendik te hırsız motosikleti yokuştan çıkaramayınca kaçtı #2

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