Akşam vakti bir evin penceresinden içeri giren hırsız, içeride bulunan ziynet eşyalarıyla saatleri çaldı, ardından televizyonu da kucaklayıp üzerini battaniyeyle örterek evden çıktı.

İstanbul Pendik'te 4 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde evde yaşayan karı kocanın dışarıda olduğunu fark eden iki hırsız, boş evde hırsızlık yapmak için hareket geçti.

Duvardan evin penceresine uzanan hırsız, penceredeki sinekliği çıkarıp açarak evden içeri girdi. Başka bir hırsız da evin karşısındaki binanın altında bekleyerek çevrede gözcülük yaptı.

EVİ SOYDULAR

İçeri giren hırsız evde bulunan saatleri, ziynet eşyalarını, bebeğe alınan ziynet eşyalarını ve LCD ekran televizyonu çaldı.

Sokakta gözcülük yapan hırsız, binaya girmeye çalışan moto kurye ile ona yol tarifi yapan bir vatandaşın oradan uzaklaşması ile evin önüne gelip, evdeki hırsıza eliyle işaret yaptı.

Pendik'te hırsızlar evden televizyon çaldı VİDEO



TELEVİZYONA BATTANİYE SARIP TAŞIDILAR

İki hırsız, üzerini battaniye ile örttükleri televizyonu kucaklarında taşıyarak arabalarına koydu.

Hırsızlığa uğradıklarını fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi.

"YAKLAŞIK 30 BİN TL ZARARIM VAR"

Hırsızlık mağduru olan ev sahibinin babası Zeki Başın, "İki hırsız buradan geliyorlar. İkinci kata menfezi açıp giriyorlar. Çocuk kilidini kapatıyor ve eve giriyor. Yatak odasını çekmeceleri her yeri dağıtıyor. 5 saat, bir çift küpe, gelinin kolyesi, bebeğin eşyalarını alıyorlar. Eve girince çelik kapıdaki mandalı kapatıyor dışarıdan açılmasın diye. İki kişiden biri, burada erketeye yatıyor. Sokak tenha olunca hemen gel gel diye işaret yapıyor. Yaklaşık zararım 30 bin TL kadar. Zarar vermek için yatak odasındaki takım elbiselere asitli bir şeyler atıyorlar." dedi.