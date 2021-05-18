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- Pendik'te hız yapan sürücü takla attı
Pendik'te hız yapan sürücü takla attı
Hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek kaza yapan otomobil sürücüsü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 18.05.2021 - 09:21
İstanbul'un Pendik ilçesind 34 KD 9304 plakalı aracı ile seyir halinde olanSemih Kızak (20), aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarpıp takla attı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.
Öte yandan kaza esnasında yaya şerindinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.