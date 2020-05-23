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    Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

    Aynı yönde ilerleyen İETT otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı.
    • AA
    • 23.05.2020 - 09:41
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    Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde, 132 Akfırat-Kartal hattında çalışan Ercan Kaymakçı yönetimindeki İETT otobüsü, aynı yönde refüj sulaması yapan sulama tankeriyle çarpıştı.

    9 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü Kaymakçı sürücü mahalinde sıkışırken, otobüste bulunan 7 yolcu ile tanker sürücüsü yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı ViDEO

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Otobüste sıkışan İETT sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar  ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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