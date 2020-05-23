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- Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı
Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı
Aynı yönde ilerleyen İETT otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı.
- AA
- 23.05.2020 - 09:41
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde, 132 Akfırat-Kartal hattında çalışan Ercan Kaymakçı yönetimindeki İETT otobüsü, aynı yönde refüj sulaması yapan sulama tankeriyle çarpıştı.
9 YARALI
Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü Kaymakçı sürücü mahalinde sıkışırken, otobüste bulunan 7 yolcu ile tanker sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Pendik'te İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Otobüste sıkışan İETT sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.