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    Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği

    Otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden İETT şoförünün, yolcuları tahliye etmesi faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:51
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    Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, akşam saatlerinde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

    Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden İETT şoförü, otobüsü yolun sağına çekti.

    YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti.

    Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği VİDEO

    Pendik te İETT otobüsünde yangın paniği #1

    Pendik te İETT otobüsünde yangın paniği #2


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