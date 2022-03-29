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Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği

Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği

Otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden İETT şoförünün, yolcuları tahliye etmesi faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.