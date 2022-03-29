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- Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği
Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği
Otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden İETT şoförünün, yolcuları tahliye etmesi faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
- 29.03.2022 - 10:13
- Güncelleme : 29.03.2022 - 10:51
İstanbul'un Pendik ilçesinde, akşam saatlerinde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.
Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden İETT şoförü, otobüsü yolun sağına çekti.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti.
Pendik'te İETT otobüsünde yangın paniği VİDEO