Pendikspor ampute futbol takımı oyuncuları Hamza Mohammed ile Fuseini İddi, bindikleri İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiler. Darp raporu alan futbolcular, şoförden şikayetçi oldu.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, 25 Ağustos tarihinde, Pendikspor ampute futbol takımı oyuncuları Hamza Mohammed ile Fuseini İddi, bir dükkandan protez satın aldıktan sonra 132P hat numaralı İETT otobüsüne bindi.

Otobüste kendilerine ayrılan yerlere geçen engelli futbolcular, durağa geldikleri sırada otobüsün dur düğmesine basamadıkları için otobüsün camına tıklatarak şoförün dikkatini çekmeye çalıştı.

İETT şoförü fark etmeyince durağı kaçıran futbolcular, bir sonraki durakta yine cama vurunca şoför tepki gösterdi.

YOLCULAR MÜDAHALE ETMEDİ

Futbolcuları otobüsten atıp darbeden şoför, "Camı mı kıracaksınız?" deyip hakaretler savurdu.

Otobüste bulunan diğer yolcular, herhangi bir müdahalede bulunmadan olan biteni izledi.

Pendik’te, İETT şoförü engelli futbolcuları darbetti VİDEO



FUTBOLCULAR DARP RAPORU ALDI

Otobüs şoförü bölgeden uzaklaşırken, futbolcular ellerinden ve bacaklarından yaralandı.

Engelli futbolcular, yaşadıkları olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra, kendilerini darbeden şoförden şikayetçi oldu.

“NEDEN DÜĞMEYE BASMADIĞIMIZI SÖYLEDİ”

Fuseini İddi isimli futbolcu, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Dün biz Sultanbeyli’ye gittik. Protez bacak almak için. Dönerken 132P hattına bindik. Kartımızı bastık. İneceğimiz durağa geldik, biz burada ineceğimizi söyledik, şoför bizi dinlemedi. Şoför neden düğmeye basmadığımızı söyledi.

“OTOBÜSTEKİLERDEN RİCA ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİK”

Biz engelli olduğumuzu ve otobüstekilerden rica ettiğimizi söyledik. Söylediğimiz adamın basıp basmadığını söyledik. Biz şoför koltuğunun arkasında olduğumuz için ineceğimizi söylemek için cama tıklattık, adam bizi indirmedi. Sürmeye devam etti, ben cama tıklatmaya devam ettim. Neden indirmediğini sorduk, cevabında ise camı mı kıracaksın diye cevap verdi. Tekrar sorduğumuzda ise ‘Zenci sus, siz nerden geldiniz buraya’ diye küfrederek cevap verdi.

“SADECE YARDIM ETMESİNİ BEKLEDİK”

Zaten protez almaya gitmiştik ve aldığımız protezler ağır olduğu için engelimizle birlikte hareket etmek zordu. Biz bir sonraki durakta inmemizin zor olacağını söyledik ve sadece yardım etmesini bekledik. Sonra bir sonraki durakta bizi indirdi. Bizi indirirken hakaret ve küfretmeye devam etti. Biz sadece yardım etmesi bekledik. İndirdikten sonra darbetmeye başladı. Biz bir şey yapmadık yani. Olaydan sonra hastaneye gidip rapor aldık.”