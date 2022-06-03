Pendik'te İETT'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İETT otobüsüne binen alkollü şahıs, iddialara göre 15 yaşındaki genç kızı taciz etti. Durumu fark eden diğer yolcular şahsı aşağı indirip darbetti.

Pendik’te İETT aracında alkollü olarak seyahat bir şahıs, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Vatandaşlardan tacizciye dayak

Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti.

Cep telefonuyla kaydedildi

Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu ile anbena kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, görüntülerde, taciz şüphelisinin vatandaşlar tarafından darbedildiği ve yüzünün kanlar içerisinde kaldığı görüldü.

Pendik’te taciz krizi: Alkollü yolcuyu indirip darbettiler



