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- Pendik’te iki aile üyeleri sokakta kavga etti
Pendik’te iki aile üyeleri sokakta kavga etti
- DHA
- 15.03.2022 - 11:10
Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri, 12 Mart Cumartesi saat 22.00 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi'nde karşılaştı ve tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
RASTGELE ATEŞLEDİ
Kavga edenlerden biri belinden silahını çıkararak, etrafa rastgele ateş açtı.
Silah sesini duyanlar kaçarak markete ve apartmanlara sığındı.
BURNUNU KIRDI
Silahlı saldırgan, kaçanlardan birine yönelerek bir el daha ateş etti.
Sonrasında ateş ettiği kişiye tekmeyle saldıran kişi, burnunu kırdı.
Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SARDIRGAN KAÇTI
Öte yandan şans eseri kimsenin silahla yaralanmadığı kavgada, saldırgan kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
“50 KİŞİ VARDI”
Dışarda kalabalığı gören Bekir Öztaş “Oğlum balkona sigara içmeye çıkmıştı. Ben de o sırada dışarı baktığımda 4 tane polis aracı vardı. Dışarısı kalabalıktı. 50 kişi vardı. Başka bir şey görmedim.” dedi.