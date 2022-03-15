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Pendik’te iki aile üyeleri sokakta kavga etti

Pendik’te iki aile üyeleri sokakta kavga etti

Husumetli iki aile üyeleri, sokakta birbirine girdi. Kavga sırasında silahını çıkaran bir kişi rastgele ateş etti. Silahla kimsenin yaralanmadığı kavgada bir kişinin de burnu kırıldı.