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    Pendik'te iki kardeş ölü bulundu

    Bir apartmanın bodrum katındaki evde Türkmenistan uyruklu iki erkek kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin kolonyadan zehirlendikleri iddia edildi.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 13:41
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    Pendik'te iki kardeş ölü bulundu

    İstanbul'un Pendik ilçesi Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki evde 2 Türkmenistan uyruklu erkeğin cesedi bulundu.

    ‘KOLONYADAN ZEHİRLENDİLER’ İDDİASI

    Charyyev Umytjan ve Zafyte Umytjan isimli kardeşlerin kolonyadan zehirlendikleri iddia edildi.

    Evin içindeki çok sayıdaki kolonya şişesi de dikkat çekti.

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