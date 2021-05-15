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Pendik'te iki kardeş ölü bulundu
Bir apartmanın bodrum katındaki evde Türkmenistan uyruklu iki erkek kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin kolonyadan zehirlendikleri iddia edildi.
- DHA
- 15.05.2021 - 13:41
İstanbul'un Pendik ilçesi Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki evde 2 Türkmenistan uyruklu erkeğin cesedi bulundu.
‘KOLONYADAN ZEHİRLENDİLER’ İDDİASI
Charyyev Umytjan ve Zafyte Umytjan isimli kardeşlerin kolonyadan zehirlendikleri iddia edildi.
Evin içindeki çok sayıdaki kolonya şişesi de dikkat çekti.