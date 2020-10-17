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Pendik'te inşaatlardan 34 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar kamerada

Pendik'te inşaatlardan 34 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar kamerada

Piyasa değeri 34 bin TL olan inşaat malzemeleri çalan iki hırsız, gözaltına alındı.