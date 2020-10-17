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- Pendik'te inşaatlardan 34 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar kamerada
Pendik'te inşaatlardan 34 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar kamerada
- İHA
- 17.10.2020 - 13:28
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan inşaat alanları, hırsızların hedefi oldu.
3 Ekim ve 10 Ekim tarihleri arasında bu alanlardan piyasa değeri toplam 34 bin TL olan demir kalası, demir çubuğu, demir ayağı ve merdiven çalındı.
Polis ekipleri de yaşanan olayların ardından harekete geçti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen Uğur Ş. (21) ve yaşı küçük olan Ö.E. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Şahıslar verdikleri ifadede çaldıkları malzemeleri başka bir iş yerine sattıklarını söyledi.
Pendik'te inşaatlardan 34 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar kamerada
SERBEST KALDILAR
Yakalanan şüphelilerden Ö.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. “Açıktan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen Uğur Ş. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şahısların inşaat alanlarından malzeme çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.