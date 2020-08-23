Pendik'te internetten tanıştığı Türkmen kadını baltayla öldürdü

Bir odun deposunda Türkmen uyruklu kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Türkmenistan uyruklu şüpheli Annamuhammet Y., suçunu itiraf etti.

Dün sabah saatlerinde İstanbul Pendik'e bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde bulunan bir odun deposunda meydana geldi.

Odun deposunda çalışan 29 yaşındaki Annamuhammet Y. internet üzerinden tanıştığı Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı depoya çağırdı.

BALTA İLE ÖLDÜRDÜ

Aralarında tartışma çıkması sonucu Annamuhammet Y. balta ile Rozygul Rejepova'yı öldürdü. Olayın ardından cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Annamuhammet Y.'nin ifadesinde Rozygul Rejepova ile internette tanıştığını, aralarında tartışma çıktığını,daha sonra balta ile öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.













