Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.30
-0.16%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Pendik'te intihar için balkona çıkan kadını polis kurtardı

    İstanbul Pendik'te 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara kalkışan kadını, polis memuru son anda kurtardı.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 01:25
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 01:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te intihar için balkona çıkan kadını polis kurtardı

    Pendik Kaynarca Mahallesi’nde, ntihara teşebbüs eden bir kadın, 4. kattaki evin balkonuna çıktı. Kadının balkondan sarktığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

    POLİS, SON ANDA KADINI KUCAKLAYIP İÇERİ ALDI

    Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kadının balkonda olduğu sırada polis memurları evin kapısından içeri girdi. Balkona çıkan polislerden biri, balkon duvarında oturan kadını son anda kucaklayarak içeri aldı.

    Polisin, 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik'te intihar için balkona çıkan kadını polis kurtardı-Video

    Pendik te intihar için balkona çıkan kadını polis kurtardı #1

    Pendik te intihar için balkona çıkan kadını polis kurtardı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir