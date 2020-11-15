İstanbul Pendik'te 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara kalkışan kadını, polis memuru son anda kurtardı.

Pendik Kaynarca Mahallesi’nde, ntihara teşebbüs eden bir kadın, 4. kattaki evin balkonuna çıktı. Kadının balkondan sarktığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

POLİS, SON ANDA KADINI KUCAKLAYIP İÇERİ ALDI

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kadının balkonda olduğu sırada polis memurları evin kapısından içeri girdi. Balkona çıkan polislerden biri, balkon duvarında oturan kadını son anda kucaklayarak içeri aldı.

Polisin, 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te intihar için balkona çıkan kadını polis kurtardı-Video