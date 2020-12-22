Pendik'te iş adamını gasbeden şüpheliler yakalandı

Daha önce kuyumculuk yapan bir adamın evine girerek 100 bin liralık ziynet eşyası çalan 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sivil polis gibi davrandığı öğrenildi.

İstanbul Pendik'teki Batı Mahallesi, Erol Kaya caddesi üzerinde bulunan bir evde oturan eski kuyumcu, 17 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen hırsızlık için polise başvurdu.

Polise başvuran mağdurlar C.İ., S.İ. ve F.İ., evlerine gelen ve polis olduklarını söyleyen silahlı kişiler tarafından gasbedildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdurlar, gelen kişilerin FETÖ örgütü ile bağlantıları olduğunu iddia ederek evde arama yaptıklarını ve 100 bin liralık ziynet eşyasını alarak ayrıldıklarını söyledi.

TUTANAK TUTULMAMASI ŞÜPHELENDİRDİ

Mağdurların, polis olduğunu söyleyen kişilerin tutanak tutmadan evden ayrılmalarından şüphelenerek şikayetçi oldukları öğrenildi.

LÜKS OTOMOBİLLER KİRALAYIP ÇAKAR VE SİREN TAKIYORLARMIŞ

Sahte polis oldukları ortaya çıkan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin lüks otomobiller kiraladıkları, bunlara çakar ve tepe lambası takarak sivil polis aracı süsü verdikleri öğrenildi.

18 ŞÜPHELİ POLİS TİŞÖRTLERİ, PALASKALARI, 8 TELSİZLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri, soruşturmanın tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 8 adet el telsizi, 1 adet polis tişörtü,1 adet bekçi tişörtü ve şapkası, 3 adet polis palaskası, 2 adet silah kılıfı, 1 adet dürbün, 4 adet havalı tabanca,1 adet 9 mm tabanca,1 adet 7.62 mm tabanca, 72 adet fişek, 2 adet kelepçe,1 adet bıçak, 1 adet PTT armalı gömlek, 5 adet PTT arması,3 adet çakar tertibatı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ EVİN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları yapılan şüpheliler arasında bulunan M.A.'nın, gasp yapılan evde yardımcı olarak çalıştığı tespit edildi. Bu kişinin, "Evde çok para var" diyerek arkadaşlarını gasp olayına ikna ettiği öğrenildi. Şüphelilerin iki ay boyunca gasp planı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, benzer suçlardan daha öncede polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 14'ü adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 9'u tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.





















