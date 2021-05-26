İnşaat alanında toprak kaymasının yaşanmasıyla bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Yetkililer, binayı tedbir amacıyla tahliye etti.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi'nde 5 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatta kepçe ile kazma çalışmaları sürerken, apartmanın giriş tarafındaki istinat duvarı bir anda çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye gelen zabıta ve polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 5 katlı binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, zabıta ekipleri binaya giriş ve çıkışı durdurdu.

5 katlı apartman, Pendik Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi. Öte yandan, binanın boşaltılmasından dolayı gidecek yeri olmayan vatandaşlar için kalacak yerler tahsis edildi.

Pendik’te istinat duvarı çöktü VİDEO

"MAĞDUR OLDUK"

Çökme sonrası tahliye edilen binada yaşayan Tolga Altınöz, "Burası normalde inşaat alanıydı. Yaklaşık 1 haftadır çalışmalar devam ediyordu. Yan tarafında bulunan binanın duvarına doğru sanırım bir işlem yaptıkları esnada bir zorla olmuş ve çökme meydana gelmiş. Ben de bu binada oturuyorum. Tahliye işlemi oldu. Pandemi sürecinde birçoğumuz evden çalışıyorduk. Şu ne olacak bilemiyoruz. Mağdur olduk, üzgünüz." diye konuştu.