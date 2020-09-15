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- Pendik'te kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Pendik'te kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Sürücüler, kazaya davetiye çıkaran yolculuğu saniye saniye kaydetti.
- İHA
- 15.09.2020 - 12:44
- Güncelleme : 15.09.2020 - 12:44
İstanbul Pendik'te tehlikeli anlar kaydedildi.
Güvenlik önlemlerini hiçe sayarak oturdukları kamyonetin kasasından ayaklarını sarkıtan çocuklar, şaşkınlığa sebep oldu.
Kaynarca Mahallesi'nde kamyonetin kasasında eşya taşıdığı tahmin edilen sürücü, aynı aracın kasasına bindirdiği çocuklar ile tehlikeye davetiye çıkardı.
YOLCULUKTA TEHLİKELİ ANLAR
Umursamaz sürücünün tavırları paniğe neden olurken, kamyonetin kasasında çocukların ayaklarını sarkıtması dikkat çekti.
Tehlikeli yolculuğu, sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre caddede ilerleyen kamyonet, ardından gözden kayboldu.
Pendik'te kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk ViDEO