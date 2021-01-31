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    Pendik'te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar

    İki köpeği birbirine saldırtan gençlerden bazıları, korkudan park halindeki otomobillerin üzerine çıktı.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 13:33
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    Pendik'te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde kısıtlamayı dikkate almayarak sokağa çıkan 8 genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği kavga ettirdi.

    Köpekleri birbirlerinin üzerine saldırtan gençlerden bazıları bir süre sonra korkup, kaçmaya başladı.

    ARABALARA TIRMANDILAR

    Panikleyerek ne yapacaklarını şaşıran gençler, park halindeki 3 otomobilin üzerine çıktı.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Pendik'te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar VİDEO

    Pendik te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar #1

    Pendik te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar #2

    Pendik te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar #3

    Pendik te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar #4

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