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- Pendik'te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar
Pendik'te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar
İki köpeği birbirine saldırtan gençlerden bazıları, korkudan park halindeki otomobillerin üzerine çıktı.
- DHA
- 31.01.2021 - 13:20
- Güncelleme : 31.01.2021 - 13:33
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde kısıtlamayı dikkate almayarak sokağa çıkan 8 genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği kavga ettirdi.
Köpekleri birbirlerinin üzerine saldırtan gençlerden bazıları bir süre sonra korkup, kaçmaya başladı.
ARABALARA TIRMANDILAR
Panikleyerek ne yapacaklarını şaşıran gençler, park halindeki 3 otomobilin üzerine çıktı.
Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Pendik'te kavga ettirdikleri pitbulllardan kaçtılar VİDEO