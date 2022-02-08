Pendik'te kaygan yolda sürücü, ters şeride geçip kaza yaptı

Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir araca çarptı. Sürücü, hafif şekilde yaralandı.

Saat 13.00 sıralarında İstanbul Kurtköy, Ankara Caddesi üzerinde 34 EDA 510 plakalı Ü.Ö. yönetimindeki otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Yolda savrulan otomobil, karşı şeritten gelen 34 COR 362 plakalı Ö.D. yönetimindeki otomobile daha sonra orta refüjdeki elektrik direği ve ağaçlara çarparak durabildi.

AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı bir kişiyi ambulansta tedavi etti.

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KAZA ANI KAMERADA

Ekipler, elektrik direklerinin yola devrilmesi nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Direklerin ve kaza karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.













