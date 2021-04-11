Pendik’te kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, gece vakti zorla girdiği evde tartıştığı eşini 9 yerinden bıçakladı.

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, ikinci evliliğinde şiddete maruz kaldı.

3 çocuğunun babası olan ilk eşinden boşandıktan sonra evlendiği ikinci eşi Göksal Koca’ya yönelik daha önce uzaklaştırma kararı alan kadın, karar rağmen eve zorla giren şahıstan kurtulamadı.

Perşembe akşamı Göksal Koca zorla girdiği evde ve eşi ile tartışmaya başladı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Çocuklarının yanında kadına bıçak çeken Göksal Koca, Arzu Kocayı 9 yerinden bıçakladı.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Koca arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Komşular sesler üzerine ekiplere haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Arzu Koca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göksal Koca ise bir süre sonra polise teslim oldu.

“BANA BIÇAKLA YÜRÜYÜNCE KAÇTIM”

Kocası tarafından öldürülen Arzu İlhan Koca’nın ağabeyinin eşi Münise İlhan, şu ifadeleri kullandı:

“Tartışmaya başladılar. Sonra Göksal onun telefonunu aldı. O da telefonunu ver dedi vermedi. Göksal bıçağı nereden aldı bilemiyorum. Bıçaklıyordu, ben elinde bıçak olduğunu bilmediğim için dövüyor sandım. Sonra bana bıçakla yürüyünce kaçtım. Sonra o da kaçtı.”

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“1,5 YAŞINDA OĞLU VARDI”

Olaya tanık olan mahallelilerden Figen Şansal, “Akşam dokuz, dokuz buçuk civarında polis arabalarının ışıkları eve vuruyordu. O şekilde gördük. Zaten yan tarafta sürekli olay oluyordu polis geliyordu. Bu sefer olay cinayete kadar gitmiş. Ambulansa koyarken gördük kadını. Kadının ikinci evliliği. İlk eşinden 3 tane kızı vardı, ikinci evliliğinden de bir tane oğlu vardı 1,5 yaşında.” sözlerini kullandı.