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    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı

    2 katlı krom kaplama atölyesinde çıkan yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
    • 23.10.2022 - 19:19
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 19:33
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    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 18.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi'ndeki Kahramanlar Caddesi'nde bulunan 2 katlı krom kaplama atölyesinde çıktı.

    Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yaralı ve can kaybı yok

    Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

    Yangın anları kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; atölyeden çıkan dumanlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Olay yerindeki bir kişi, "Trafosu mu patlamış bir şey olmuş. İtfaiyeleri çağırdılar söndürdüler. Allah razı olsun." dedi.

    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı VİDEO

    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı #1

    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı #2

    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı #3

    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı #4


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