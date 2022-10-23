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- Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı
Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı
2 katlı krom kaplama atölyesinde çıkan yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
- 23.10.2022 - 19:19
- Güncelleme : 23.10.2022 - 19:33
İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 18.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi'ndeki Kahramanlar Caddesi'nde bulunan 2 katlı krom kaplama atölyesinde çıktı.
Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı ve can kaybı yok
Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın anları kaydedildi
DHA'nın haberine göre; atölyeden çıkan dumanlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay yerindeki bir kişi, "Trafosu mu patlamış bir şey olmuş. İtfaiyeleri çağırdılar söndürdüler. Allah razı olsun." dedi.
Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı VİDEO