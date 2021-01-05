İstanbul Pendik'te dün bir kuyumcuya gelen dolandırıcılık şüphelisi, elindeki sahte altından kolyeyi satmak isterken, kuyumcu altının sahte olduğunu farkedince şüpheli kolyeyi de alarak kaçtı.

Pendik'te motosiklet ile kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, içeri girerek gerçeği 50 bin lira değerinde olan sahte altından kolyeyi satmak istedi. Kolyeyi alarak gerekli kontrolleri yapan kuyumcu altının sahte olduğunu belirledi.

KAÇAN DOLANDIRICIYI KURYE DURDURDU

Bu sırada gerçeğin ortaya çıktığını anlayan şüpheli ise kolye ile birlikte dükkandan kaçtı. Kuyumcu çalışanları da şüpheliyi kovaladı. O sırada kovalamacayı gören bir motokurye ise koşan şüpheliyi tekme atıp yere düşürerek yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te kuyumcuya sahte altın satma girişimi-Video

"KORKUNÇ DERECE SAHTE ÜRÜNLER SUNULUYOR"

Kuyumcu dükanının sahibi Selim Sevgi, “Son bir yıldır özellikle sahte, kaplama altın diye tabir ettiğimiz dışı altın suyu, içi tamamıyla gümüş vaziyette piyasaya çok korkunç derecede sahte ürünler sunuyorlar. Özellikle bize dadandılar. Bu durumdan çok mustaribiz. Son bir buçuk ay içerisinde yirmi bin liralık sahte altın yedik. Görüntülerde izleyeceğiniz gibi son dönemde yaşadığımız olayda arkadaş geldi. Bize Trabzon hasır diye tabir ettiğimiz seti getirdi. Tabi biz daha önce de geldiği için daha temkinli davrandık. Mihenk taşına sürdük. Karşı taraftaki arkadaş olayı fark edince hemen apar topar elimizden kolyeyi aldığı gibi kaçmaya başladı" dedi.

"GÖĞSÜNE TEKME VURUP YERE DÜŞÜRDÜM"

Şüpheliyi durduran ve dönercide motokurye olarak çalışan Fırat Özalan ise, “Ben yine aynı şekilde işten dükkana doğru geçiyordum. Bir anda baktım, yan taraftaki ağabeyler bağırmaya başladı, 'Onu tutun.' diye. Ben de bilmiyorum kim olduğunu tabi. Merdivenden yan taraftaki kuyumcunun ateş etmesiyle benim ustam 'yan taraftan koş yakalarsın' dedi. Oraya geldim bir baktım üstüme doğru koşuyor. Baktım durmayınca mecburen bir şekilde durdurmak zorundaydım. Göğsüne tekme vurarak yere düşürdüm. Baktım hala kaçmaya çalışıyor, bu sefer üzerine saldırdım. Ondan sonra çevredeki insanlar gelince teslim etmek zorunda kaldım onlara. Zamanında kick boksa gitmiştim, oradan aklımda ne kaldıysa onu uyguladım" diye konuştu.