Pendik'te lüks otomobilin bagajından 70 bin dolar çalındı

Bankadan çıkan iki kişi, içinde 70 bin dolar bulunan çantalarını bagaja koyarak lüks otomobillerine bindi. O sırada hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı.

Amerika'da yaşayan Mustafa Nahice ve arkadaşı, yanlarında bulunan 70 bin doları hesaplarına yatırmak için otomobilleriyle İstanbul’un Pendik ilçesindeki banka şubesine geldi.

Paralarını yatıramayan Nahice ve arkadaşı, bankadan çıkıp çantayı otomobillerinin bagajına koyarak araçlarına bindi. Bu sırada başka bir araç, otomobillerinin yanına yaklaştı. Yanaşan araçtaki hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı aldı ve araçlarına binerek kayıplara karıştı.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Nahice ve yanında bulunan arkadaşı, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları olay yeri incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZ PEŞİNDEN GİTTİK AMA YAKALAYAMADIK"

Mustafa Nahice, "Biz geldik buraya park ettik arabayı. İçeri girdik, hesap açmak istedik. İki dakika dışarıda bekledik. Elimizde çanta vardı. Belki dikkat çektik dışarıda bekleyenlerle. İçeri girdik, hesap açtırdık. Ama arkadaş 'Bu kadar yüklü parayı yatırmayın kırmızı bültene düşersiniz.' dedi.

Belge istedi bizden. Biz de 'tamam, belgeleri sunalım içimiz rahat olsun sıkıntılı duruma düşmeyelim' dedik. Çıktık bankadan. Arkadaş bagaja parayı koydu. Emniyetli diye genelde bagaja koyuyor arkadaş. Karşıya yemek yemeye geçecektim. Arkadaş arabaya bindi, ben arabaya bindiğim anda kapıyı örttüm. Orada zaten siyah bir araba varmış.

Demek bizi takip ediyordu o. Ben sandım ki biz çıkacağız, o girecek. Bagaj kilitlenmiyor otomatikman. Araba çalıştığı anda bagaj açık oluyor. Hemen o araba geldi, bagajı açtı. Torbayı aldı kaçtı. Biz peşinden gittik ama yakalayamadık. İçinde 70 bin dolar vardı." dedi.