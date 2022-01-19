Sahibi tarafından çalışır vaziyette bırakılan otomobil, bir şahıs tarafından çalınırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

İstanbul Pendik'te 19 yaşındaki Muhammet Keleş, babası İsmail Keleş'e ait otomobili cadde üzerindeki bir marketin önüne çalışır vaziyette bıraktı.

Yanındaki arkadaşıyla araçtan inen Keleş, daha sonra cep telefonuyla otomobilin görüntülerini çekmeye başladı.

ÇALINAN ARABASININ PEŞİNDEN KOŞTU

Bu sırada kapüşonlu bir kişi ise yürüyerek otomobilin etrafında dolaştı. Durumu fark etmeyen Keleş markete girdi.

Ardından kapüşonlu şüpheli otomobile bindi ve olay yerinden uzaklaştı. Aracını yerinde göremeyen Keleş ise bir süre otomobilin peşinden koştu.

Pendik'te marketin önünde bıraktığı aracı çalındı

"KOVALADIM AMA YETİŞEMEDİM"

Otomobil sürücüsü Muhammet Keleş, "Seyahat halindeydim, arkadaşımı gördüm yol üzeri. Onunla onun iş yerine gittik. 'Ağabey, ağır bir şey var, onu eve götürelim.' dedi. Hazır elimde telefon vardı videosunu çekeyim dedim. Markete girdiğimde ise arkamı döndüğümde arabanın olmadığını fark ettim. Kovaladım ama yetişemedim. 10 saniye içinde arabayı alıp gittiler. Sonradan polis karakoluna şikayetçi oldum." dedi.

"ARACIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Muhammet Keleş'in babası İsmail Keleş ise, "Dün talihsiz bir olay yaşadık. Allah'tan dileğim arabamız bulunsun. Daha önce başıma hiç böyle bir olay gelmedi ve ben de güvenlik kamerasını izledim. 10 saniye içinde gelip arabayı alıp gidiyor. Bir an önce arabam bulunsun istiyorum." diye konuştu.

Muhammet Keleş ve babası İsmail Keleş, Yenişehir Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.