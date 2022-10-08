Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı

Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı

Minibüs şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma, alevlenerek kavgaya dönüşürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Yumruklar havada uçuştu

Minibüsün dışına çıkan kavgada yol ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; o anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı VİDEO



