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    Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı

    Minibüs şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma, alevlenerek kavgaya dönüşürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 08.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 11:44
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    Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    Yumruklar havada uçuştu

    Minibüsün dışına çıkan kavgada yol ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu.

    Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; o anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı VİDEO

    Pendik te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı #1

    Pendik te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı #2

    Pendik te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı #3

    Pendik te minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı #4


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