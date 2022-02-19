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    Pendik'te moto kurye otomobil sürücüsüne saldırdı

    Trafikte kendisini otomobiliyle sıkıştırdığını öne süren kurye ile otomobil sürücüsü, yol ortasında birbirine girdi.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 12:40
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    Pendik'te moto kurye otomobil sürücüsüne saldırdı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halinde bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre moto kuryeyi sıkıştırdı.

    Bunun üzerine ışıklarda motorundan inen kurye, sürücüyle tartışma yaşadı.

    YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

    Tartışmanın alevlenmesiyle öfkelenen kurye, sürücüye tekme ve yumruk atmaya başladı. Sürücü ise aynı şekilde karşılık verdi. Kavga, başka bir moto kuryenin araya girmesiyle sonlandı.

    Yaşananlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Pendik'te moto kurye sürücüye saldırdı

    Pendik te moto kurye otomobil sürücüsüne saldırdı #1

    Pendik te moto kurye otomobil sürücüsüne saldırdı #2


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