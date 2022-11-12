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    Pendik'te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu

    Seyir halinde arkasında bir kişiyi daha taşıyarak tek teker üzerinde seyir eden motokuryenin tehlike satan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 12.11.2022 - 10:40
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    Pendik'te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu

    İstanbul'un Pendik ilçesinde bir online sipariş sitesinin kuryesi trafikte yürekleri ağza getirdi.

    Geçtiğimiz günlerde bir motokurye arkasında arkadaşıyla birlikte yolda seyir halinde bulunan, motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Hem kendi canını hem başka vatandaşların canın tehlikeye düşüren motokuryenin umursamaz anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Tek teker üstünde seyir etti

    İHA'nın haberine göre, trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motokurye, motosikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde metrelerce ilerledi.

    Pendik te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu #1

    Pendik te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu #2


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    Pendik'te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu
    3. Sayfa

    Pendik'te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu

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