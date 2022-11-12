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Pendik'te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu

Pendik'te motokuryenin tek teker üstündeki yolculuğu

Seyir halinde arkasında bir kişiyi daha taşıyarak tek teker üzerinde seyir eden motokuryenin tehlike satan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.