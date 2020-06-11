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- Pendik'te, önceden bıçakladığı fırıncıyı silahla vurdu
Pendik'te, önceden bıçakladığı fırıncıyı silahla vurdu
- İHA
- 11.06.2020 - 09:05
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz Ramazan ayında sokakta pide satma kavgası nedeniyle iki fırıncı arasında yaşanan kavgada, taraflardan biri diğerini bıçaklayarak yaraladı.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, husumetli iki taraf tekrar karşı karşıya geldi.
BU KEZ DE SİLAHLA VURDU
Yaşanan olayda silahlı saldırgan, önceden bıçakladığı şahsa bu sefer silahla art arda kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçarken, kurşunların hedefi olan şahıs ağır yaralandı.
Pendik'te, önceden bıçakladığı fırıncıyı silahla vurdu ViDEO
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırganı yakalamak için ise çalışma başlatıldı.
Sokak ortasında silahlı saldırı anları ile şahsın geçtiğimiz Ramazan ayında bıçaklanarak yerde yaralı yattığı anlar, kameralara yansıdı.