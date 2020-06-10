Pendik’te operasyon: 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Pendik'te sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya çilingir yardımıyla gireen polis ekipleri, yaklaşık 10 bin adet şişelenmiş sahte içki ele geçirdi.

İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binaya çilingir yardımıyla girerek incelemelerde bulundu.

10 BİN ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak içki imalathanesine çevrilen binanın K.B. isimli şahıs tarafından kiralanarak içeride sahte içki imal edildiği tespit edildi. İçeride yaklaşık 10 bin adet şişelenmiş ve satışa hazır halde sahte içki ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ayrıca binada 3 adet su tankı, damıtma makinesi, 450 litre metil alkol, bandroller ve etiketler ile boş şişeler ve kapaklar ele geçirildi. Binada sahte içki üretimi yaptığı belirlenen K.B. isimli şahsı arama çalışmaları sürüyor.