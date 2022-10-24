Pendik'teki markette organize çikolata hırsızlığı

Markete gelen 2 şahıstan biri kasiyeri oyaladı, diğeri ise çikolata kutusunu kıyafetinin içine sokarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi civarında meydana gelen hırsızlık olayında bir markette organize bir şekilde hırsızlık yaşandı.

Müşteri gibi markete gelen iki şahıstan biri kasiyeri lafa tutup oyalamaya başladı. Diğer hırsız ise kutu kutu çikolataları pantolonunun içine sıkıştırarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

O anlar anbean güvelik kamerasına yansıdı

Yaşanan organize çikolata hırsızlığı ise güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre, güvenlik kamerası görüntülerinde şahıslardan birinin kasiyeri oyaladığı, diğerinin ise aldığı kutu çikolataları pantolonunun içine sıkıştırarak kaçtığı görülüyor.

Pendik'te organize çikolata hırsızlığı VİDEO