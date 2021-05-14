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    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı

    Aşırı hız nedeni ile kontrolünü kaybeden sürücü, yol üzerinde bulunan otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 4 kişilik aileye çarpan şahıs, olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 18:02
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    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı

    İstanbul’un Pendik ilçesinde, aşırı hız yapan pikap sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, yol üzerinde bulunan otobüs durağına daldı.

    O sırada durakta otobüs bekleyen 2’si çocuk 4 kişilik aileye çarpan pikap sürücüsü, yanındaki 2 kişi ile aracın plakasını söküp olay yerinden kaçtı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Çarpmanın etkisi ile aileden bir kişi pikabın kasasına fırlarken, 3 kişi yola savruldu.

    Kaza anları bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı VİDEO

    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Ağır yaralanan 4 kişilik ailenin üyeleri, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

    Polis, kaçan şahısların bulunması için çalışmalar başlattı.

    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı #2

    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı #3

    Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı #4

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