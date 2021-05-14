- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı
Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı
- İHA
- 14.05.2021 - 18:01
- Güncelleme : 14.05.2021 - 18:02
İstanbul’un Pendik ilçesinde, aşırı hız yapan pikap sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yol üzerinde bulunan otobüs durağına daldı.
O sırada durakta otobüs bekleyen 2’si çocuk 4 kişilik aileye çarpan pikap sürücüsü, yanındaki 2 kişi ile aracın plakasını söküp olay yerinden kaçtı.
KAMERAYA YANSIDI
Çarpmanın etkisi ile aileden bir kişi pikabın kasasına fırlarken, 3 kişi yola savruldu.
Kaza anları bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pendik’te, otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kaçtı VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan 4 kişilik ailenin üyeleri, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan şahısların bulunması için çalışmalar başlattı.