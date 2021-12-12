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    Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı

    Kurtköy'de, İETT otobüsü önündeki otomobile çarptı. Takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 13:37
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    Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı

    İstanbul’da, İngiltere'de yaşayan Türk çift kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e doğru yola çıktı.

    Çift kullandıkları otomobille Pendik ilçesi Ankara Caddesi'nde ilerlerken sinyal verdikten sonra yolun sağına yanaşmaya çalıştı.

    O sırada aynı istikametteki İETT otobüsünün sürücüsü, çiftin kullandığı otomobili fark edemeyince saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi.

    BENZİN İSTASYONU ÇALIŞANLARI ARAÇTAN ÇIKARDI

    Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan iki kişi yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı.

    Çift, su verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı ViDEO

    Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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