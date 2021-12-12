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- Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı
Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı
- DHA
- 12.12.2021 - 13:03
- Güncelleme : 12.12.2021 - 13:37
İstanbul’da, İngiltere'de yaşayan Türk çift kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e doğru yola çıktı.
Çift kullandıkları otomobille Pendik ilçesi Ankara Caddesi'nde ilerlerken sinyal verdikten sonra yolun sağına yanaşmaya çalıştı.
O sırada aynı istikametteki İETT otobüsünün sürücüsü, çiftin kullandığı otomobili fark edemeyince saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi.
BENZİN İSTASYONU ÇALIŞANLARI ARAÇTAN ÇIKARDI
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan iki kişi yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı.
Çift, su verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.
Pendik’te otobüs ile otomobil çarpıştı ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.