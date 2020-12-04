Yakınının kartı ile yolculuk yapmak isteyen yaşlı bir kadın, sürücünün kartına el koyması üzerine zorluk çıkardı. Otobüsten inen kadın, çevredeki vatandaşlara darbedildiğini iddia etti.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde iddiaya göre, yaşlı bir kadın, Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan halk otobüsüne yakınının ücretsiz kartı ile binmek istedi.

Durumu fark eden sürücü ise kurallar gereği karta el koydu.

ŞOFÖRE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kartının alınmasına öfkelenen yaşlı kadın önce şoförün koluna sarıldı, ardından da yol üzerinde gördüğü trafik polisine şikayette bulundu.

İneceği durağa gelen yaşlı kadın, daha sonra otobüsten inmemek için uzun süre kapıları tuttu. En sonunda aşağı inen kadın, bu sefer de sosyal mesafeyi umursamadan şoföre sarıldı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNDE DURDU

Otobüste bulunan bir yolcu aracın kapılarını kapatırken, bunun üzerine sürücüyü bırakan kadın bu kez otobüsün önünde bekleyerek aracın hareket etmesini engelledi.

Sürücü, yaklaşık 40 dakika süren uğraşın ardından otobüs seferini daha fazla aksatmamak için kadının kartını geri verdi.

VATANDAŞLARA DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaşlı kadın, kendisini görüntüleyen bir vatandaşa otobüs sürücüsünün kendisini darbettiğini söyledi.

Yaşanan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pendik'te otobüs şoförüne zor anlar yaşatan kadın yolcu kamerada ViDEO