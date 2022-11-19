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- Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- 19.11.2022 - 10:16
İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi, Orkide Sokak'ta Mehmet Ali Karakullukçuoğlu kaldırımda ilerlerken yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada seyir halindeki otomobil, Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Karakullukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza kameralara yansıdı
Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
"Sürücü korkudan ne yapacağını bilmiyor haldeydi"
Görgü tanığı Davut Polat, "Yolun karşısına geçiyordu. Havada yağışlı olduğu için durduramadı herhalde aracı. Orası rampa araçlar kayıyor. Muhtemelen amcayı fark etmedi. Durumu kötüydü. Yerde kımıldayamıyordu. Vuran sürücüde kaçmamış. Genç bir arkadaştı. Sürücü korkudan ne yapacağını bilmiyor haldeydi." dedi.