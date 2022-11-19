Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.913
-0.40%
BTXN Coin
6.60
0.15%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karakullukçuoğlu hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.11.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi, Orkide Sokak'ta Mehmet Ali Karakullukçuoğlu kaldırımda ilerlerken yolun karşısına geçmek istedi.

    O sırada seyir halindeki otomobil, Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Karakullukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kaza kameralara yansıdı

    Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    "Sürücü korkudan ne yapacağını bilmiyor haldeydi"

    Görgü tanığı Davut Polat, "Yolun karşısına geçiyordu. Havada yağışlı olduğu için durduramadı herhalde aracı. Orası rampa araçlar kayıyor. Muhtemelen amcayı fark etmedi. Durumu kötüydü. Yerde kımıldayamıyordu. Vuran sürücüde kaçmamış. Genç bir arkadaştı. Sürücü korkudan ne yapacağını bilmiyor haldeydi." dedi.

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #2

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #3

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #4

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #5

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #6

    Pendik te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #7


    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Mersin'de komşularının evini işaretleyen bir kişi yakalandı
    3. Sayfa

    Mersin'de komşularının evini işaretleyen bir kişi yakalandı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir