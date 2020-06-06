Pendikte pazarcılar arasında kavga: 1'i ağır, -4 yaralı

Pendik’te semt pazarında esnaflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 4 pazarcı yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Doğu Mahallesi'nde bulunan semt pazarında, pazar esnafı arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

POLİS ZOR AYIRDI

Olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

"YERLER HEP KANDI"

Pazar yerinin güvenlik görevlisi Murat Yıldırım, "Ses gelince kapıya çıktım. Yerler hep kandı. Kavgaya karışan pazar esnafı, akrabalar. Biri yerde yatıyordu, 4 yerinden bıçaklanmıştı. Durumu biraz ağırdı. 3-4 kişi daha yaralıydı. Ufak tefek bıçaklanmadan kaynaklanan. Polis ve ambulansı çağırdım. Arkadaşlar ivedi bir şekilde gelerek, olaya müdahale ettiler. Kavganın nedenini bilmiyoruz. Kendi aralarında çıkan bir sorun. Hepsi pazarcıydı." diye konuştu.