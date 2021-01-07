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    Pendik'te plakasında 'Maşallah' yazan araçla 350 bin lira gasbettiler

    İstanbul Pendik'te plakaları 'Maşallah' yazıları ile kapatılmış bir araçtaki şüpheliler, çarparak durdurdukları otomobilin sürücüsünü darbederek araçta bulunan 350 bin lirayla kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 05:07
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    Pendik'te plakasında 'Maşallah' yazan araçla 350 bin lira gasbettiler

     

    İstanbul Pendik'te Çınardere Mahallesi Akan Sokak'ta Ümit Angın yönetimindeki araca, plakları 'Maşallah' yazılarıyla kapatılmış bir araç çarptı. Araçtan çıkan 3 şüpheli, Angın'ı darp ederek içinde 350 bin lira olan çantayı alıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

    Pendik te plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin lira gasbettiler #1

    Pendik te plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin lira gasbettiler #2

    Pendik te plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin lira gasbettiler #3

    Pendik te plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin lira gasbettiler #4

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