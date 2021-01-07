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Pendik'te plakasında 'Maşallah' yazan araçla 350 bin lira gasbettiler

Pendik'te plakasında 'Maşallah' yazan araçla 350 bin lira gasbettiler

İstanbul Pendik'te plakaları 'Maşallah' yazıları ile kapatılmış bir araçtaki şüpheliler, çarparak durdurdukları otomobilin sürücüsünü darbederek araçta bulunan 350 bin lirayla kayıplara karıştı.