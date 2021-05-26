Dezenfektan üretim süsü verilerek sahte içki imal edilen depoda 6 ton 525 litre etil ve metil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik’te dezenfektan üretimi süsü verilerek sahte alkol imalatı yapıldığı ve imal edildiğini tespit etti.

Sahte alkollerin gece saatlerinde araçlar vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.

6 TON 525 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 6 ton 525 litre etil ve metil alkol, 10 adet fiber tank, 15 bin adet boş cam şişe, 700 adet şişe etiketi, 8 bin adet şişe kapağı ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansırken, sahte içki ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Pendik'te sahte alkol üretenlere operasyon