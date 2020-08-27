Pendik'te sahte altın kolye dolandırıcılığı

Sahte bir kolyeyi, geldiği kuyumcuya 15 bin liraya bozduran kadının o anları kameraya yansıdı.

İstanbul Pendik'te bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadın, altın olduğunu iddia ettiği kolyesini bozdurmak istedi.

Kuyumcu Belkıs Dal da, gerdanlığı test etmek için taşa sürttü, oluşan çiziğe solisyonu damlatarak gerçek olup olmadığını test etti.

15 BİN LİRA ÖDEME YAPTILAR

Kuyumcu sahte kolyeyi gerçek altın zannederek müşteri gibi gelen dolandırıcı kadına 15 bin lira ödeme yaptı. Kadın ise ödemeyi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

ATÖLYEDE SAHTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dolandırıcı kadın gittikten sonra altın olduğu iddia edilen kolye, atölyeye kesime gönderildi. Atölyede yapılan test kesiminde kolyenin sahte olduğu ve üzerinde kaplama olduğu anlaşıldı.

"ÖYLE BİR TİYATRO OYNADI Kİ"

Başına böyle bir olayın 2’nci kez geldiğini belirten kuyumcu Belkıs Dal yaşadıklarına isyan etti.

Dal, “Dolandırıcı şahıs bir müşteri gibi kapıdan içeri girdi. Kolyeyi satmak istediğini söyledi. Biz de kolyesine baktık. O kadar güzel yapılmış ki 22 ayar olan altın kaplamayı, gerçek altın kolye diye 15 bin lira ödeyerek aldık. Öyle güzel bir tiyatro oynadı ki bizi bile hayrete düşürdü" dedi.

"DOLANDIRICIYI İHBAR EDENE KOLYE HEDİYE EDECEĞİZ"

Dolandırıcı kadını ihbar edene kolye hediye edeceklerini belirten Tuba Özkan, “Bu talihsiz olay bizim başımıza geldi. Bu dolandırıcı kadını ihbar edene kolyelerimizden hangisini beğenirse ona hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.