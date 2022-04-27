Pendik'te ağabey ile kardeşe saldırı

Okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, yanlarında duran servisten inen kadınlar ile içerisinde bulunan çocuklar tarafından şiddet gördü.

İstanbul Pendik'te okuyan Talha Turgut (14) ve kız kardeşi, okul çıkışı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde havanın sıcak olması nedeniyle bir gölgelikte dinlenmeye başladı.

O sırada bir servis minibüsü aynı yerde yolcu indirmek için durdu.

İki kardeşi darbettiler

Servisten inen kadın ve çocuklar, Talha ve kardeşinin oturduğu yere gelerek iki çocuğa saldırdı.

Babaları isyan etti: O ğlumu boğazlayıp yere yatırmışlar

Çocuklarının okuldan gelmemesi üzerine endişe duyduğunu belirten baba Seyfullah Turgut, "Hanım bana ‘Kızın bugün ek dersi var. Abisi de onu bekliyor dedi ama meğer çocuklar okuldan çıkmış. Hava sıcak olduğu için bir gölgeye sığınmışlar. ‘Burada oturup biraz dinlenelim sonra devam ederiz’ demişler. Kız kardeşiyle otururken 2 kadın, bir de yanlarında 1 kız, 1 erkek çocuğu oradan geçerken ‘Niye bakıyorsun’ demiş. Benim çocuk da ona ‘Git’ demiş. Çocuk bunun üzerine gelmiş ve bizim çocuğa saldırmış. Sonra Talha elini kaldırdığında diğer çocuğun annesi üzerine yürüyüp boğazlayıp yere indirmiş. Kadının erkek olan çocuğu Talha’nın bacağını ısırmış. Kız olan çocuğu ise Talha’nın gözüne tekme atmış. Talha canı çok acıyıp bağırdığında ise etraftaki insanlardan da yardıma gelen olmamış" dedi.

Pendik'te servis minibüsünden inip çocukları dövdüler VİDEO

"Darp raporu aldık"

Eve gelen çocuklarını gördüğünde şok olduğunu belirten Seyfullah Turgut, "Polise haber verdik. Onlar geldi olay yerine. Bize darp raporu almamız gerektiğini söyledi. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik. Oradan darp raporu aldık. Sonra Çınardere Çocuk Büro Amirliği’ne geldik. Orada da kızıma darp raporu almadığımız için bizi hastaneye gönderdi. Pendik Devlet Hastanesi’nden kızıma da rapor aldık. Sonra tekrar Çınardere Çocuk Büro Amirliği’ne geldik. Saat şu an 02.00. Biz daha yeni karakoldan çıktık, tekrar buraya geldik. Durum bu." diye konuştu.

"Tehdit ettiler"

Saldırıya uğrayan Talha Turgut yaptığı açıklamada niyetli olduğunu, ve biraz dinlenmek için durduklarını belirtti. Mağdur çocuk yaptığı açıklamada, "Sağ tarafımızda bir servis durdu. Servisten 2 kadın ve 2 çocuk indi. Çocuk buradan yukarıya doğru çıkarken bize doğru baktı. Bana ‘Ne bakıyorsun’ dedi. Bende ona ‘Gider misin?’ dedim. Sonra çocuk uzattı kavgayı, ben de onun üzerine gittim. Çocuk beni boğazımdan ittirdi. Ben de kendimi korumak için kolumu yüzüme doğru tuttum. Çocuk bana vurmaya başladı. Çocuğun annesi geldi. Boğazımdan tutup beni yere attı. Annesi beni yerde tutarken çocukla birlikte yumrukluyorlardı. Çocuk beni bacağımdan ısırdı. Bir kız çocuğu geldi. Gözüme tekme attı. Sonra kız kardeşime çok pis küfürler ettiler. Kardeşimin saçlarından tutup yerlerde sürüklediler. Kavgadan dolayı burada toplanıp, şu yola doğru gittiler. Sonra bizi ‘8 kardeşiz’ diye tehdit ettiler." ifadelerini kullandı.

Polis çalışma başlattı

DHA'nın haberine göre, baba Seyfullah Turgut, Pendik Çınardere Çocuk Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.