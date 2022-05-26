Girdiği fırında simitin 4 lira olduğunu duyarak kendinden geçen müşteri, tezgahın arkasına geçip fırıncıyı darbetti.

İstanbul Pendik'te bulunan fırında, fiyatları pahalı bulan kişi olay çıkarttı.

Aldığı simitin 4 TL olduğunu duyan öfkeli vatandaş, işletme sahibiyle tartışmaya başladı.

Tezgahın arkasına geçip fırıncıyı yumrukladı

İkili arasında başlayan sözlü tartışma ise yumruklu kavgaya dönüştü.

Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, fırın sahibine defalarca yumruk attı.

Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi yere yığılırken, olay fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

Pendik'te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı VİDEO



"Aşağı fırında 3, sizde neden 4 lira"

Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, “Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca ‘aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’ diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor.” şeklinde konuştu.