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    Pendik'te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı

    Girdiği fırında simitin 4 lira olduğunu duyarak kendinden geçen müşteri, tezgahın arkasına geçip fırıncıyı darbetti.
    • 26.05.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:03
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    Pendik'te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı

    İstanbul Pendik'te bulunan fırında, fiyatları pahalı bulan kişi olay çıkarttı.

    Aldığı simitin 4 TL olduğunu duyan öfkeli vatandaş, işletme sahibiyle tartışmaya başladı.

    Tezgahın arkasına geçip fırıncıyı yumrukladı

    İkili arasında başlayan sözlü tartışma ise yumruklu kavgaya dönüştü.

    Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, fırın sahibine defalarca yumruk attı.

    Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi yere yığılırken, olay fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

    Pendik'te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı VİDEO

    Pendik te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı #1

    "Aşağı fırında 3, sizde neden 4 lira"

    Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, “Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca ‘aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’ diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor.” şeklinde konuştu.

    Pendik te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı #2

    Pendik te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı #3

    Pendik te simiti pahalı bulan müşteri fırıncıyı yumrukladı #4


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