Pendik'te siparişe giden kuryeye araç çarptı

Aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryeyle çarpışan otomobil sürücüsü, yaralıyı yalnız bırakmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün saat 10.45'te İstanbul Pendik D-100 karayolu Kadıköy istikametinde kurye İsmail Bitkaya, kullandığı 34 CZJ 743 plakalı motosiklet ile önünde seyreden 34 ADL 623 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail Bitkaya yaralandı. Sipariş yetiştirmeye çalışırken kaza geçiren kuryeyi, çevredeki vatandaşlar da yalnız bırakmadı.

TEDAVİYE ALINDI

Yaralı kurye, olay yerine gelen ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurye Bitkaya'nın çarptığı otomobilde bulunan ve bir an olsun yaralı kuryenin yanından ayrılmayan Ayhan Türkoğlu, "Otomobilin aynasına çarptı. Şu an sağlık durumu gayet iyi." dedi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.





























