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- Pendik’te site sakini gibi davranıp, otomobilleri çaldılar
Pendik’te site sakini gibi davranıp, otomobilleri çaldılar
- İHA
- 01.02.2021 - 07:34
- Güncelleme : 01.02.2021 - 07:54
Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki siteye gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, site sakinleri uykudayken, evlerine girerek, bahçede bulunan 2 otomobilin anahtarını aldı.
SİTE SAKİNİ GİBİ DAVRANDILAR
Daha sonra otomobilleri çalıştıran 2 hırsız, site sakini gibi kapıyı güvenliğe açtırarak hızla uzaklaştı.
Gün aydınlandıktan sonra araç anahtarlarının ve otomobillerinin yerinde olmadığını anlayan 2 site sakini, güvenliğe koştu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı.
Pendik'te site sakiniymiş gibi davranıp otomobilleri çaldılar İZLE
GÜVENLİK ŞÜPHELENMEDİ, OTOMOBİLLERLE KAÇTILAR
Görüntülerde güvenlik görevlisinin site sakini zannettiği 2 hırsızın rahat tavırlarla 2 otomobili farları kapalı bir şekilde çalarak kayıplara karıştığı anlar yer aldı.