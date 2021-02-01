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    Pendik’te site sakini gibi davranıp, otomobilleri çaldılar

    Site sakinleri uykudayken evlere giren şüpheliler, otomobillerin anahtarlarını alıp , bahçedeki 2 otomobili site sakiniymiş gibi çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 07:54
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    Pendik’te site sakini gibi davranıp, otomobilleri çaldılar

    Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki siteye gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, site sakinleri uykudayken, evlerine girerek, bahçede bulunan 2 otomobilin anahtarını aldı.

    SİTE SAKİNİ GİBİ DAVRANDILAR

    Daha sonra otomobilleri çalıştıran 2 hırsız, site sakini gibi kapıyı güvenliğe açtırarak hızla uzaklaştı.

    Gün aydınlandıktan sonra araç anahtarlarının ve otomobillerinin yerinde olmadığını anlayan 2 site sakini, güvenliğe koştu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı.

    Pendik'te site sakiniymiş gibi davranıp otomobilleri çaldılar İZLE

    GÜVENLİK ŞÜPHELENMEDİ, OTOMOBİLLERLE KAÇTILAR

    Görüntülerde güvenlik görevlisinin site sakini zannettiği 2 hırsızın rahat tavırlarla 2 otomobili farları kapalı bir şekilde çalarak kayıplara karıştığı anlar yer aldı.

    Pendik’te site sakini gibi davranıp, otomobilleri çaldılar #1

    Pendik’te site sakini gibi davranıp, otomobilleri çaldılar #2

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